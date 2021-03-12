МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в пятницу — на американских рынках намечается коррекция после очередного обновления исторических рекордов в предыдущий день, свидетельствуют данные торгов. Доллар заметно дорожает в ожидании заседания ФРС США

По состоянию на 13.45 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,01% — до 32478 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,66%, до 12831,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,5%, до 3917,38 пункта.

Динамика фьючерсов указывает на возможность коррекции на рынках акций США после того, как индексы завершили четверг уверенным ростом. Так, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) в четвертый раз подряд обновил исторический рекорд, кроме того, впервые с февраля достиг исторического максимума индекс широкого рынка S&P. Это произошло после подписания президентом США Джо Байденом закона о мерах поддержки экономики на сумму в 1,9 триллиона долларов.

"Рынки сделают перерыв после всех новостей, которые у нас были вчера", — сказала газете Wall Street Journal стратег Lombard Odier Софи Шардон (Sophie Chardon). Эксперт считает, что экономика находится в процессе восстановления, "особенно с учетом всей существенной поддержки как в налогово-бюджетной, так и в денежно-кредитной сферах".

В первые часы торгов в пятницу трейдеры ждут публикации предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель в марте вырос до 78,5 пункта с уровня февраля в 76,8 пункта.