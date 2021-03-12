МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Рубль днем падает против доллара и стабилен к евро, отыгрывая падение европейской валюты на форексе ниже 1,195 доллара.

Коррекционное снижение рынка нефти, "развивающихся" валют к доллару и западных фондовых рынков поддерживает давление на рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.35 мск повышался на 36 копеек, до 73,66 рубля, курс евро снижался на 3 копейки, до 87,86 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД КОРРЕКЦИОННЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта снижается днем против доллара и стабильна к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе ниже уровня 1,195 доллара.

При этом на мировых рынках перед выходными преобладают коррекционные настроения. Так, нефтяные цены снижаются на 0,2%, до 69,5 доллара за баррель сорта Brent. Накануне цены на нефть подскочили почти на 2,5% на росте аппетита к риску и ожиданиях по восстановлению экономики. Теперь же игроки фиксируют прибыль, хотя нефтяные котировки и сохраняются на максимальном уровне с начала января 2020 года.

Кроме того, ожидается коррекция на рынках акций США после того, как индексы завершили четверг уверенным ростом. Так, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) в четвертый раз подряд обновил исторический рекорд, кроме того, впервые с февраля достиг исторического максимума индекс широкого рынка S&P 500. Это произошло после подписания президентом США Джо Байденом закона о мерах поддержки экономики на сумму в 1,9 триллиона долларов.

На таком фоне западные фондовые индексы и фьючерсы теряют сейчас до 1,4%, "развивающиеся" валюты на форексе также падают против доллара, корректируя предыдущий рост аппетита к риску.

В итоге доллар растет к рублю на 0,5%, а евро мало меняется. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,1 тысячи за баррель сорта Brent — близко к максимуму за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Доходность 10-летних казначейских облигаций США может снова приблизиться к 1,6% годовых, а рискованные активы, которые последние дни росли в цене, вероятно, продолжат корректироваться, считает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"Как следствие, в преддверии выходных сохранится повышенный локальный спрос на иностранную валюту, и это окажет дополнительное давление на рубль. Курс в этих условиях может приблизиться к 74 рублям за доллар", — оценил он.

Опасения более быстрого/масштабного роста ставки ЦБ РФ влияют на потоки средств в ОФЗ и краткосрочно могут добавлять волатильности на рынок, хотя сам по себе рост ставки будет добавлять рублю привлекательности относительно других "развивающихся" валют, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

"Также напомним, что на следующей неделе стартует мартовский налоговый период, когда по части налогов выплаты сезонно возрастут. Это обеспечит рублю дополнительную поддержку, поэтому свои среднесрочные прогнозы на первое полугодие в 72-72,5 рубля за доллар сохраняем.

Сегодня же курс вполне способен завершить неделю ближе к диапазону 73-73,2 рубля за доллар", — оценил он.