МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам на покупках отдельных бумаг, несмотря на негатив на западных площадках, снижение стоимости нефти и металлов, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.06 мск рос на 0,46%, до 3524,66 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,42%, до 1511,61 пункта.

В начале торгов индекс Мосбиржи обновил исторический максимум и поднимался до 3529,68 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 17 копеек, до 73,47 рубля, курс евро снижался на 21 копейку, до 87,68 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,22% — до 69,46 доллара за баррель.

Фьючерсы на алюминий, медь и никель дешевеют в пределах 1%, на золото — на 1,29%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции Трубной металлургической компании (ТМК) резко взлетели после рекомендации совета директоров по дивидендам и в моменте поднимались почти на 33%, обновив максимум с июня 2018 года. К текущему моменту бумаги компании растут на 24,58%. Акции ТМК подскочили более чем на 21%

Ранее в пятницу компания сообщила, что ее совет директоров рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2020 года в размере 9,67 рубля на акцию.

Рекомендация совета директоров ТМК выплатить финальные дивиденды за 2020 года в размере 9,67 рубля выглядит весьма интересно — совокупная дивидендная доходность за год, даже с учетом текущего роста котировок, составляет 17%, а без учета промежуточных выплат — около 13%, что выведет акции компании в лидеры по этому показателю на российском рынке в этом году, отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

"Несмотря на разовый характер столь щедрых выплат, мы положительно смотрим на бизнес компании и считаем, что эта новость способна подталкивать ее бумаги к росту в направлении зоны 95-100 рублей в период до закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов (22 апреля)", — добавляет он.

Депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", растут на 7,51%. "Сафмар" продает 24,3 миллиона акций "М.Видео-Эльдорадо"

"Расписки TCS Group восстанавливались после просадки накануне, вызванной новостями о приостановке выплаты дивидендов в текущем году. Тем не менее, инвесторов воодушевляет стратегия развития группы и ожидаемый обратный выкуп расписок", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Также в лидерах роста – акции "Северстали" (1,75%), ТГК-1 (2,23%), НЛМК (2,05%), депозитарные расписки Qiwi (1,49%), акции "Новатэка" (1,36%), "Газпром нефти" (1,28%), акции НМТП (1,08%) и акции "Норникеля" (0,87%).

Акции "М.Видео" снижаются на 3,73% и уже падали на 4,6%, до 722,1 рубля, после сообщения компании о цене размещения в рамках SPO в 725 рублей за акцию. Объем торгов превысил 1,8 миллиарда рублей.

"В числе аутсайдеров вновь бумаги "М.Видео". Структура группы "Сафмар" уведомила "М.Видео", что в ходе SPO разместила 24,3 миллиона акций ритейлера по 725 рублей за единицу, что ниже их рыночной цены. За последние дни акции компании потеряли 15%, и это приблизительно соответствует нижней границе диапазона возможного негативного пересмотра их справедливой стоимости", — отметил Александр Осин из "Фридом Финанс". Бумаги российских компаний в основном дешевеют в Лондоне

В лидерах снижения – акции Polymetal (-2,1%), расписки Mail.Ru (-2%), акции "Фосагро" (-1,52%), Petropavlovsk (-1,5%), префы "Мечела" (-1,41%), акции "Детского мира" (-1,37%), "Алросы" (-1,34%) и расписки X5 (-1,27%).

ПРОГНОЗЫ

Осин из "Фридом Финанс" полагает, что индекс Мосбиржи до конца дня будет находиться в диапазоне 3450-3550 пунктов.

"Ближе к завершению сессии российский рынок, впрочем, также может затронуть волна фиксации прибыли из-за рубежа, но даже в этом случае вряд ли снижение будет существенным", — полагает Кожухова из "Велес Капитала".