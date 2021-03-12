МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Фондовые биржи США в пятницу преимущественно снижаются в рамках коррекции после роста на предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.08 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,5%, до 32646,75 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 1,11%, до 13250,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,2%, до 3931,09 пункта.

На американских рынках наблюдается коррекция после роста ранее. Так, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) в четвертый раз подряд обновил исторический рекорд, кроме того, впервые с февраля достиг исторического максимума индекс широкого рынка S&P.

Рынки отреагировали на подписание президентом США Джо Байденом закона о мерах поддержки экономики на сумму в 1,9 триллиона долларов.

В то же время макростатистика по стране оказалась лучше прогнозов.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в марте, по предварительной оценке, вырос до 83 пунктов с уровня января в 76,8 пункта. Прогнозировался рост до 78,5 пункта.

Директор по глобальному развитию инвестиционной стратегии Дэвид Стаббс (David Stubbs) отметил, что на рынке происходит некоторая переоценка экономических условий. Это связано с вакцинацией и возможным смягчением карантинных ограничений. "Более широкая картина заключается в том, что вакцины обеспечат устойчивое открытие экономики.

На это реагируют рынки. Вы наблюдаете быструю переоценку макросреды", — приводит газета Wall Street Journal слова Стаббса.