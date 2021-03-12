МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в пятницу и обновил максимумы по основным биржевым индексам, несмотря на неуверенную динамику западных фондовых площадок и рынка нефти, свидетельствуют данные торгов.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 0,88% до исторического максимума 3539,50 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,95%, до 1519,50 пункта. Ранее в пятницу РТС повышался до 1519,69 пункта — максимума с 17 февраля.

За неделю индексы Мосбиржи и РТС выросли на 3,67% и на 4,98%, соответственно.