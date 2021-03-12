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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210312/833225016.html
Российский рынок акций в конце недели обновил максимумы
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Российский рынок акций вырос в пятницу и обновил максимумы по основным биржевым индексам, несмотря на неуверенную динамику западных фондовых площадок и рынка нефти,... ПРАЙМ, 12.03.2021
рынок акций рф, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в пятницу и обновил максимумы по основным биржевым индексам, несмотря на неуверенную динамику западных фондовых площадок и рынка нефти, свидетельствуют данные торгов.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 0,88% до исторического максимума 3539,50 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,95%, до 1519,50 пункта. Ранее в пятницу РТС повышался до 1519,69 пункта — максимума с 17 февраля.
За неделю индексы Мосбиржи и РТС выросли на 3,67% и на 4,98%, соответственно.