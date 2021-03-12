МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, подешевели лишь расписки Сбербанка, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,81%, до 7,76 доллара, "Новатэка" — на 3,05%, до 209,4 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,6%, до 86,86 доллара, "Газпрома" — на 1,21%, до 6,38 доллара, а "Газпром нефти" — на 1,37%, до 25,95 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,97%, до 32,17 доллара, "Северстали" — на 3%, до 19,2 доллара, расписки НЛМК подорожали на 0,89%, до 29,42 доллара.

Расписки ВТБ увеличились в стоимости на 0,6%, до 1 доллара, Сбербанка — подешевели на 0,83%, до 15,61 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 9,87%, до 59 долларов.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 2,2%, до 9,75 доллара, "Магнита" — на 1,3%, до 14,75 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 2,79%, до 3,5 доллара.