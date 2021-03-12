МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в пятницу и обновил максимумы по основным биржевым индексам, несмотря на неуверенную динамику западных фондовых площадок и рынка нефти, свидетельствуют данные торгов.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 0,88% до исторического максимума 3539,50 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,95%, до 1519,50 пункта. Ранее в пятницу РТС повышался до 1519,69 пункта — максимума с 17 февраля.

За неделю индексы Мосбиржи и РТС выросли на 3,67% и на 4,98%, соответственно.

НЕ ГЛЯДЯ НА ВНЕШНЮЮ КОНЪЮНКТУРУ

Российский фондовый рынок вырос в пятницу и обновил максимумы по основным биржевым индексам, не обращая внимания на неопределенные внешние сигналы.

Немного поутихла напряженность геополитического новостного фона, снизились и общие опасения на мировых биржах, вызванные всплеском доходностей облигационного рынка, объясняет Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

При этом, нефтяные цены снижаются сейчас на 0,1%, до 69,55 доллара за баррель сорта Brent. Накануне цены на нефть подскочили почти на 2,5% на росте аппетита к риску и ожиданиях по восстановлению экономики. Теперь же игроки фиксируют прибыль, хотя нефтяные котировки и сохраняются на максимальном уровне с начала января 2020 года, поддерживая стоимость российских активов.

При этом западные рынки колеблются разнонаправленно (в пределах 1,2%), стабилизируясь после того, как индексы США завершили четверг уверенным ростом. Так, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) в четвертый раз подряд обновил исторический рекорд, кроме того, впервые с февраля достиг исторического максимума индекс широкого рынка S&P 500.

Это произошло после подписания президентом США Джо Байденом закона о мерах поддержки экономики на сумму в 1,9 триллиона долларов.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В лидерах роста цены на российской площадке оказались расписки TCS Group Holding (+10,2%), в которую входит "Тинькофф банк". Позитивный фон для коррекции ощутимо упавших в четверг бумаг холдинга создавало повышение крупными инвестдомами целевых цен по ним. В частности, аналитики Газпромбанка повысили этот показатель на 5% до 44,6 доллара.

В 2021 году TCS ожидает дальнейшего увеличения чистой прибыли на фоне сильного кредитного цикла (рост портфеля более чем на 30%), снижения давления со стороны резервов и увеличения вклада некредитного бизнеса. Этот позитивный прогноз нивелирует негативный эффект от временной приостановки выплаты дивидендов, объявленной TCS Group с целью дополнительной поддержки своего капитала, отмечают аналитики Газпромбанка.

Акции ТМК (+30%) отыграли резким ростом новости о рекомендациях совета директоров компании дивидендов по итогам 2020 года в размере 9,67 рубля на акцию.

"Это одни из рекордных дивидендов для компании. Дивидендная политика устанавливает минимальный порог выплат на уровне 25% от чистой прибыли, однако настолько щедрые дивиденды навряд ли были ожидаемы рынком. Дивидендная доходность составила более 10%, что превышает средние показатели уже достаточно щедрого на дивиденды металлургического сектора", — сказал Андрей Лобазов из компании "Атон".

Также выросли акции "Северстали" (+3,2%), "Новатэка" (+2%), префы "Транснефти" (+2%).

Подешевели бумаги "М.Видео" (-4%) на подтверждении сообщений о том, что вторичное размещение акций ритейлера может пройти по цене 725 рублей за бумагу.

Также упали в цене акции Polymetal (-2,1%), бумаги Mail (-2,9%), Petropavlovsk (-1,8%).

ПРОГНОЗЫ

В начале будущей недели можно ожидать умеренное развитие повышательного тренда, при этом важными темами для участников торгов останутся риски, связанные с пандемией, геополитическая ситуация, сырьевые цены, сигналы регуляторов и ключевая экономическая статистика, считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на понедельник — 3450-3540 пунктов", — оценивает он.

В целом российский рынок по-прежнему не выглядит перекупленным, поэтому при прочих равных, после некоторой коррекции, в ближайшие сессии вполне вероятен рост индексов Мосбиржи и РТС в район 3600 и 1550 пунктов, рассчитывает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3480-3560 пунктов, оценивает она.