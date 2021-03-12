МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в пятницу закрылись преимущественно ростом на макростатистике по еврозоне, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,36%, до 6761,47 пункта, французский CAC 40 — на 0,21%, до 6046,55 пункта, немецкий DAX снизился на 0,46%, до 14502,39 пункта.

Положительную динамику на европейских рынках поддержала макростатистика по еврозоне. Объем промышленного производства в странах этого валютного блока в январе вырос на 0,8% в месячном выражении, а в годовом — на 0,1%. При этом аналитики ожидали, что показатель в месячном выражении вырос на 0,2%, а в годовом – снизился на 2,4%.

При этом статистика по Великобритании оказалась хуже прогнозов — объем промышленного производства в стране в январе снизился на 1,5% к декабрю, а в годовом выражении — упал на 4,9%. В то же время экономисты Berenberg считают, что экономика Британии должна начать восстанавливаться в текущем году.

"После мягкого старта в 2021 году мы ожидаем сильного восстановления с весны по мере восстановления сбережений и возобновления оказания очных услуг, а также увеличения производства для удовлетворения растущего спроса", — приводит слова аналитиков газета Wall Street Journal.

Давление на немецкий индекс оказали корпоративные новости. Ранее французский автопроизводитель Renault полностью продал свою долю в автомобильном концерне Daimler в размере 1,54% примерно за 1,143 миллиарда евро. Акции Daimler подешевели на 1,9%.