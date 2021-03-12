МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Рубль вечером снижается против доллара и растет к евро, отыгрывая падение европейской валюты на форексе.

Коррекционное снижение рынка нефти и "развивающихся" валют к доллару также оказывает давление на рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.20 мск повышался на 6 копеек, до 73,36 рубля, курс евро падал на 23 копейки, до 87,66 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В УСЛОВИЯХ КОРРЕКЦИИ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ

Российская валюта снижается против доллара и прибавляет к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе в район уровня 1,195 доллара.

На мировых рынках перед выходными преобладают коррекционные настроения. Так, нефтяные цены снижаются сейчас на 0,4%, до 69,35 доллара за баррель сорта Brent. Накануне цены на нефть подскочили почти на 2,5% на росте аппетита к риску и ожиданиях по восстановлению экономики. Теперь же игроки фиксируют прибыль, хотя нефтяные котировки и сохраняются на максимальном уровне с начала января 2020 года. Это поддерживает курс российской валюты.

Между тем, после подписания президентом США Джо Байденом закона о мерах поддержки экономики на сумму в 1,9 триллиона долларов инвесторы в рисковые активы понемногу фиксируют прибыль.

В результате западные фондовые индексы колеблются разнонаправленно, а "развивающиеся" валюты на форексе падают против доллара, задавая негативный импульс и рублю.

В итоге доллар растет к рублю на 0,1%, а евро теряет 0,25%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,1 тысячи за баррель сорта Brent – близко к максимуму за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Прогнозный диапазон для курса доллара на начало следующей недели сохраняется на уровне 72-75 рублей, оценивает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций".

"На рынках превалируют позитивные настроения на фоне подписания законопроекта в США о программе экономических стимулов. При этом цена нефти остается около 70 долларов за баррель, что также позитивно отражается на российском рубле", — добавляет он.

Доллар завершает торги шестую неделю подряд ниже уровня 75 рублей, отмечает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер". Эта отметка с технической точки зрения является ключевой и довольно активно проторговывается в 2021 году, говорит эксперт

"Курс доллара пару недель пытался подняться выше сопротивления около 75 рублей, но безуспешно. Следовательно, с технической точки зрения неспособность закрепиться выше него отражает потенциал движения в ближайшие недели курса доллара в диапазон 70-73 рубля", — полагает он.