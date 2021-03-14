МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Российская национальная валюта сохраняет настрой на укрепление, не смотря на качку на мировых рынках капитала, в нефти и активах, пишет "Российская газета" со ссылкой на старшего аналитика ИАЦ "Альпари" Анну Бодрову. Что будет с курсом рубля на грядущей неделе

Эксперт назвала факторы, которые поддерживают рубль, а также рассказала, когда россиянам стоит покупать валюту для трат в отпусках.

Российскую валюту укрепляет несколько факторов, первый и основной из них — человеческий оптимизм.

"Мы настолько устали бояться вируса, осложнений, локдаунов, кризисов, что начали двигаться вопреки. Активная вакцинация рано или поздно даст свои плоды с общим иммунитетом, что позволит экономикам вернуться к привычному ритму жизни. Торговые отношения между странами оживятся", — рассказала Бодрова.

Для российской экономики это благо: страна тоже вернется к росту, хотя и умеренному, не выше 2,5% в год для ВВП РФ.

Второй фактор поддержки: ралли в нефтяных ценах.

"Россия сейчас находится в привилегированном положении внутри ОПЕК+, поскольку на январь-апрель получила разрешение почти наполовину восстановить свою добычу. Продавая сырье за рубеж, экспортеры несут деньги в бюджет", — добавила аналитик.

Такие ожидания относительно общего экономического восстановления способствуют росту интереса среди инвесторов к рисковым активам. Рубль — именно такой актив.

С начала года курс евро в паре с рублем упал на 3,7%. Это относительно немного: за весь прошлый год евровалюта подорожала на 32%.

Текущее ослабление курса европейской валюты весьма на руку россиянам: с расширением глобальной вакцинации от коронавируса вполне можно рассчитывать на то, что курортный сезон-2021 как минимум не провалится, как в прошлом.

В частности, власти Греции и Испании обещают к маю открыть свои границы для туристов, туроператоры отмечают, что спрос на пакетные туры в этом направлении очень серьезный.

"Если предположить, что туристический сезон действительно состоится (вслед за Грецией и Испанией границы откроют и другие популярные у россиян направления), уже сейчас стоит присмотреться к покупкам валюты для отпуска", — отметила она.

При этом "про запас" закупаться точно не стоит, если нет задачи разделить свои сбережения по корзинам валют.