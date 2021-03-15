МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. ПАО "Высочайший" (GV Gold) намерен провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, говорится в сообщении компании.

Ожидается, что акции будут включены "первый уровень" списка ценных бумаг. Предложение будет включать акции основных акционеров — Сергея Докучаева, Наталии Опалевой, Валериана Тихонова, Сергея Васильева, BlackRock Global Funds и BlackRock Gold and General Fund. "Высочайший" не будет продавать акции и не получит средства, привлеченные в рамках размещения.

В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров в рамках предложения выступают Goldman Sachs International, SberCIB, UBS Investment Bank и "ВТБ Капитал". В качестве собукраннеров также выступают Raiffeisen Bank International и Sova Capital. Генеральный директор GV Gold Владислав Баршинов отметил, что IPO на Московской бирже позволит донести историю роста компании до широкого круга инвесторов и в еще большей степени диверсифицировать структуру акционеров. Золото стабильно в цене после выхода макростатистики из Китая

Компания также планирует внести изменения в структуру корпоративного управления для соответствия лучшей международной практике. В рамках этого процесса на внеочередном собрании акционеров, которое запланировано на 19 марта, ожидается утверждение нового состава совета директоров, в который войдут три новых неисполнительных независимых директора – Лу Наумовски, ранее возглавлявший московский офис золотодобывающей Kinross Gold, Алексей Гнедовский (соучредитель и генеральный директор ИК "Велес капитал") и Сергей Попов (директор ОО "Славкалий").

В 2020 году "Высочайший" произвел 272 тысячи унций золота, что на 4,8% больше, чем годом ранее. По итогам 2021 года компания ожидает общее производство в 290-300 тысяч унций (9-9,3 тонны) золота.

Чистая прибыль компании по МСФО за прошлый год увеличилась на 90% по сравнению с показателем предшествовавшего года и составила 137 миллионов долларов. Выручка компании за год составила 471 миллион долларов, что на 41% больше, чем годом ранее. Показатель EBITDA составил 248 миллионов долларов, увечившись вдвое. Чистый долг компании по состоянию на конец года составил 191 миллион долларов против 202 миллионов по итогам 2019 года. Денежные средства и их эквиваленты при этом сократились до 28 миллионов долларов с 34 миллионов год назад.

ОБЪЕМ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ

ПАО "Высочайший" (GV Gold) ожидает привлечь до 500 миллионов долларов в рамках первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 января 2021 года

Ранее в понедельник компания объявила о намерении провести IPO на Московской бирже. Предложение будет включать акции основных акционеров — Сергея Докучаева, Наталии Опалевой, Валериана Тихонова, Сергея Васильева, BlackRock Global Funds и BlackRock Gold and General Fund.

По словам источника РИА Новости, от продажи части существующих акций "Высочайший" ожидает привлечь около 500 миллионов долларов при возможной оценке компании от 1,5 до 1,8 миллиарда долларов.

"Высочайший" входит в десятку ведущих золотодобывающих компаний России. Ключевые предприятия и проекты расположены в Иркутской области и Якутии. В активе компании три производственные бизнес-единицы, включая шесть золотоизвлекательных фабрик, и широкий портфель, более 20, добычных и разведочных лицензий.