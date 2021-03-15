МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций подрастет в начале дня на смешанном внешнем фоне, полагают аналитики.

Рост нефтяных котировок в итоге поддержит рост отечественного рынка акций, поясняют они.

ПРОГНОЗЫ

Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый, указывает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 января 2021 года

"С одной стороны, китайская статистика за февраль оказалась довольно сильной, но рынок продолжает отыгрывать историю с возможным штрафом для Alibaba. В США одобрен пакет "Спасения Америки" на 1,9 триллиона долларов и уже начинаются обсуждения инфраструктурной программы на 2 триллиона долларов. Однако столь масштабные планы по заимствованиям продолжают толкать доходности по казначейским обязательствам вверх. Нефть всё ещё растёт на улучшениях перспективы роста спроса, но могут появиться неприятные обстоятельства", — поясняет он.

Тем не менее, аналитик полагает, что отечественный рынок попытается продолжить свою серию роста.

Виталий Манжос из ИК "Алгоритм капитал" также ожидает открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением — в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3545-3560 пунктов.

"С учетом утреннего улучшения настроений на нефтяном рынке состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным приростом", — поясняет аналитик.

ВНЕШНИЙ ФОН

Фондовые биржи США продемонстрировали разнонаправленную динамику по итогам пятницы, а сейчас фьючерсы на ведущие американские индексы в основном снижаются.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются: при этом японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,14%, австралийский S&P/ASX 200 на 0,09%; гонконгский индекс Hang Seng Index снижается на 0,27%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падает на 1,47%, остальные площадки также теряют. Утечка на трубопроводе в ХМАО может обойтись без последствий

Стоимость нефти поднимается на 0,5%, до 69,6 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,18% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,1934 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос в пятницу и обновил максимум, несмотря на неуверенную динамику западных фондовых площадок и рынка нефти.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 0,88%, до исторического максимума 3539,5 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,95%, до 1519,5 пункта.