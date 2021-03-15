МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет по основным индексам и второй торговый день подряд обновляет исторический максимум по индексу Мосбиржи, поднявшись до 3569,08 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Эксперты дали прогноз по динамике российского рынка акций и курса рубля

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск понедельника рос на 0,78% — до 3567,28 пункта и уже максимально поднимался до 3569,08 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,77%, до 1531,2 пункта.

Предыдущий исторический максимум по индексу Мосбиржи на уровне 3539,5 пункта был установлен 12 марта

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,58% — до 69,62 доллара за баррель.