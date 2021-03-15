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https://1prime.ru/Financial_market/20210315/833235281.html
Российский рынок акций обновил исторический максимум по индексу Мосбиржи
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Российский рынок акций уверенно растет по основным индексам и второй торговый день подряд обновляет исторический максимум по индексу Мосбиржи, поднявшись до 3569,08 пункта,... ПРАЙМ, 15.03.2021
мосбиржа, ртс, рынок акций, новости, рынки, индексы, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет по основным индексам и второй торговый день подряд обновляет исторический максимум по индексу Мосбиржи, поднявшись до 3569,08 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск понедельника рос на 0,78% — до 3567,28 пункта и уже максимально поднимался до 3569,08 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,77%, до 1531,2 пункта.
Предыдущий исторический максимум по индексу Мосбиржи на уровне 3539,5 пункта был установлен 12 марта
Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,58% — до 69,62 доллара за баррель.