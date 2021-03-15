МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в прошлом году увеличила чистую прибыль по МСФО в два с половиной раза по сравнению с 2019 годом, до 24,297 миллиарда рублей, сообщает компания. Зачем мировую экономику заливают долларами и евро

Скорректированная EBITDA выросла на 65%, до 31,984 миллиарда рублей.

При этом чистая прибыль за четвертый квартал выросла на 41% в годовом выражении, до 5,772 миллиарда рублей.