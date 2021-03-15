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2021-03-15T10:42:58+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210315/833235679.html
Чистая прибыль "Русагро" в 2020 году выросла в 2,5 раза
Рынки
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в прошлом году увеличила чистую прибыль по МСФО в два с половиной раза по сравнению с 2019 годом, до 24,297... ПРАЙМ, 15.03.2021
россия, отчетность, русагро, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в прошлом году увеличила чистую прибыль по МСФО в два с половиной раза по сравнению с 2019 годом, до 24,297 миллиарда рублей, сообщает компания.
Скорректированная EBITDA выросла на 65%, до 31,984 миллиарда рублей.
При этом чистая прибыль за четвертый квартал выросла на 41% в годовом выражении, до 5,772 миллиарда рублей.