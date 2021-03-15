МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника растерял утренний рост к доллару вслед за слабеющими "развивающимися валютами", следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.26 мск повышался на 1 копейку – до 73,34 рубля, курс евро терял 24 копейки, до 87,46 рубля. С утра в понедельник доллар опускался до 73,235 рубля.

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Поводом к покупкам российской валюты с утра выступила ситуация на рынке энергоносителей, где после некоторого снижения в пятницу ближайший фьючерс на нефть марки Brent демонстрирует позитивную динамику, вновь предпринимая попытки преодолеть круглую отметку 70 долларов за баррель, прокомментировал Богдан Зварич Промсвязьбанка.

"При этом умеренное ослабление "развивающихся валют" сдерживает рост рубля. На таком фоне ожидаем стабилизации рубля по отношению к основным мировым валютам, что в ходе торгов позволит доллару удержать позиции в диапазоне 73-73,5 рубля", — сказал эксперт.

При улучшении внешнего фона не исключен "прокол вниз" курсом доллара психологического уровня 73 рубля, но закрепиться ниже него будет трудно, оценивает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

При этом в рамках предстоящей недели Зварич видит риски усиления давления на российскую валюту, что может привести к выходу доллара в верхнюю половину диапазона 73-75 рублей, в котором тот движется с декабря прошлого года.