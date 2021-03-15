МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника снизился на 27,64 копейки, составив 73,2317 рубля, свидетельствуют данные биржи. Утечка на трубопроводе в ХМАО может обойтись без последствий

В пятницу средневзвешенный курс доллара составлял 73,5081 рубля за доллар.