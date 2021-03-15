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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210315/833237691.html
Доллар опустился до 73 рублей впервые с декабря
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Рубль наращивает темпы роста: доллар уже по 73 рубля, евро почти по 87 рублей — на фоне дорогой нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 14.07... ПРАЙМ, 15.03.2021
доллар, рубль, валюта, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Рубль наращивает темпы роста: доллар уже по 73 рубля, евро почти по 87 рублей — на фоне дорогой нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.07 мск снижался на 29 копеек – до 73,04 рубля, курс евро — на 59 копеек, до 87,11 рубля. Доллар уже падал в понедельник немного ниже 73 рублей — впервые с 17 декабря 2020 года, евро — до 87,08 рубля — минимум с августа прошлого года.
Стоимость нефти марки Brent прибавляет 0,3% — до 69,4 доллара за баррель.