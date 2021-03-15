МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Рубль наращивает темпы роста: доллар уже по 73 рубля, евро почти по 87 рублей — на фоне дорогой нефти, следует из данных Московской биржи. Как накопить на пенсию, равную вашей зарплате

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.07 мск снижался на 29 копеек – до 73,04 рубля, курс евро — на 59 копеек, до 87,11 рубля. Доллар уже падал в понедельник немного ниже 73 рублей — впервые с 17 декабря 2020 года, евро — до 87,08 рубля — минимум с августа прошлого года.

Стоимость нефти марки Brent прибавляет 0,3% — до 69,4 доллара за баррель.