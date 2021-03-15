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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210315/833237809.html
Официальный курс евро на вторник снизился до 87,35 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 44,73 копейки — до 87,3508 рубля, курс доллара — на 27,64 копейки, до 73,2317 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 15.03.2021
валюта, курс валют, евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 44,73 копейки — до 87,3508 рубля, курс доллара — на 27,64 копейки, до 73,2317 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 35,33 копейки, составив 79,5853 рубля.