МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 44,73 копейки — до 87,3508 рубля, курс доллара — на 27,64 копейки, до 73,2317 рубля, следует из данных Банка России. Доллар опустился до 73 рублей впервые с декабря

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 35,33 копейки, составив 79,5853 рубля.