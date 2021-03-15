МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций растет по основным индексам после обновления максимумов, несмотря на смешанный внешний фон, снижение стоимости нефти и металлов, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.15 мск рос на 1,22%, до 3582,53 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,56%, до 1543,15 пункта.

В ходе торгов индекс Мосбиржи обновил исторический максимум и поднимался до 3596,31 пункта, индекс РТС на поддержке укрепляющегося рубля к доллару смог подняться к 1550,49 пункта и, таким образом, обновить максимум с февраля 2020 года.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 20 копеек, до 73,13 рубля, курс евро — на 52 копейки, до 87,19 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1% — до 68,53 доллара за баррель. Зачем мировую экономику заливают долларами и евро

Азиатские биржи закрылись преимущественно в минусе, основные европейские площадки прибавляют до 0,25%, фьючерсы на американские индексы растут незначительно.

Фьючерсы на алюминий растут на 2,42%, никель — на 1,58%, на золото – на 0,64%.

Если говорить о внешнем фоне, то он не предполагал столь бурной реакции рынка, хотя и вполне позитивный для его роста, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"Китай показал сильные цифры по розничным продажам и промышленному производству за февраль, хотя, конечно, они во многом состоялись из-за эффекта низкой базы. Впрочем, также впечатляют объёмы нефтепереработки. В плане общего имиджа весьма полезной была новость о том, что в Евросоюзе задумались о переговорах по поставкам российской вакцины "Спутник V", — говорит аналитик.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции ТМК (+13,57%) продолжают лидировать, отыгрывая пятничные рекомендации совета директоров по дивидендам.

Акции "Русала" поднимаются на 3,97% на фоне роста цен на алюминий.

Акции "ВСМПО-Ависма" растут на 1,43%, несмотря на данные по МСФО за 2020 год. В частности, чистая прибыль корпорации снизилась в 3,5 раза и составила 91,678 миллиона долларов.

Расписки "Русагро" слабо реагируют на отчетность по МСФО за четвертый квартал и весь 2020 год и к текущему моменту снижаются на 0,11%. В то же время аналитики "ВТБ Капитал" говорят о том, что компания представила сильные результаты за четвертый квартал.

Акции "Совкомфлота" подскакивали более чем на 3% после публикации данных по МСФО за 2020 год. К текущему моменту акции компании поднимаются на 0,86%. Проект о втором дальневосточном гектаре внесен в правительство

В лидерах роста также акции "Юнипро" (4,05%), префы "Башнефти" (3,5%), акции "ЭН+ Групп" (2,9%), "Распадской" (2,42%), "М.Видео" (2,37%), обыкновенные акции Сбербанка (2,19%) и привилегированные акции "Ростелекома" (2,16%).

В лидерах снижения – акции ПИКа (-2,56%), ЛСР (-1,49%), "Детского мира" (-1,35%), НМТП (-1,2%) и расписки "Сафмар Финансовые инвестиции" (-0,98%).

ПРОГНОЗЫ

"В России рынок продолжает реагировать на грядущее расширение стимулов ЕЦБ, сильную статистику из Китая и выход собственной российской экономики из пандемических ограничений", — отмечает Кочетков из "Открытие Брокер".

"Рынок сохраняет склонность к повышению, которое во второй половине дня может прерваться разве что разворотом нефтяных цен вниз. В остальном понедельник, ввиду отсутствия важных макроэкономических данных, скорее обещает быть достаточно спокойным днем", — считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".