МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 16 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Индекс цен на жильё (кв/кв) (4кв2020) 0,8% 2%
3:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (январь) 4,2%  
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,1% -0,1%
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (февраль) 0,3% 0,3%
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,1% 0,1%
13:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (март) -67,2 -62
13:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW в Германии (март) 71,2 74
13:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (март) 69,6  
предв. EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,32%  
15:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль) 5,9% -0,1%
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (февраль) 2,5% 1%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (февраль) 1,4% 1,2%
15:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (февраль) 5,3% -0,6%
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (январь) 5,08 млрд канад. долл  
16:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (февраль) 0,9% 0,4%
16:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (февраль) -1,83%  
17:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (январь) 0,6% 0,3%
17:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (январь) -0,2%  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Энел Россия — финансовая отчетность по МСФО за 2020    
17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Энел Россия — телеконференция менеджмента    
  RUB Казаньоргсинтез — СД (рекоменд. по див-дам 2020) 4,5468 (ао), 0,25 (ап) — див-д 2019  
  RUB Детский мир — СД (выборы председателя СД, план работы на 2021, финансовые результаты за 2020)    