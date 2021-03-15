МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Дмитрий Майоров. Рубль в понедельник во второй половине дня растет против доллара и евро на фоне дорогой нефти.

Возврат к росту "развивающихся" валют против доллара и начало налогового периода поддерживают курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.19 мск снижался на 13 копеек, до 73,20 рубля, курс евро — на 39 копеек, до 87,31 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОЛУЧАЕТ ПОДДЕРЖКУ

Российская валюта повышается против доллара и в большей мере — к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе ниже уровня 1,195 доллара.

При этом нефтяные цены марки Brent повторно попытались закрепиться на психологически значимом уровне 70 долларов за баррель. Этому способствовали макроэкономические данные по Китаю. Так, объем промышленного производства Поднебесной в феврале вырос на 35,1% в годовом исчислении после роста на 7,3% месяцем ранее. Это дает надежды на восстановление мировой экономики и соответственно – спроса на нефть. Газа все меньше. Кто будет диктовать условия Европе этой весной

Однако попытка покорить 70 долларов оказалась неудачной уже второй раз за последние несколько дней, и цена опять пошла вниз в рамках коррекции и падает на 1,8%, до 68 долларов. Впрочем, она остается поблизости от максимумов с января 2020 года.

На текущей неделе основным событием для трейдеров станет очередное двухдневное заседание ФРС 16-17 марта. Прогнозируется, что по его итогам регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений объем программы выкупа активов. Кроме того, регулятор опубликует свои новые экономические прогнозы.

В этих условиях некоторые "развивающиеся" валюты на форексе прибавляют против доллара, поддерживая курс рубля.

Наконец, начало мартовского налогового периода в РФ добавляет российской валюте уверенности, поскольку обеспечивает рост спроса на рублевую ликвидность. Налоговые выплаты в российский бюджет в марте вырастут до 2,7 триллиона рублей с 1,6 триллиона рублей в феврале, оценили опрошенные РИА Новости эксперты.

В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,2-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 5 тысяч за баррель сорта Brent — близко к максимуму за несколько лет. Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 января 2021 года

ПРОГНОЗЫ

Доллар пока сумел удержаться от ускорения снижения после "прокола" важной поддержки 73 рубля, отскочив от нового трехмесячного минимума 72,95 рубля, рассуждает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Таким образом, уровень 73 рубля пока устоял, однако в случае обновления долларом установленного сегодня минимума мы можем увидеть проверку им на прочность поддержки 72,6 рубля", — оценил эксперт.

Предстоящие повышенные (против предыдущих месяцев) налоговые выплаты марта обеспечат рублю дополнительную защиту от сильно изменчивых внешних факторов, поэтому тактически динамика рубля выглядит позитивно, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

"Повторное тестирование долларом уровней ниже 73 рублей в ближайшие недели для российской валюты по-прежнему выглядит вероятным", — оценил он.