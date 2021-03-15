МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Компания Telegram разместила в пятницу, 12 марта, пятилетние конвертируемые облигации в объеме 1 миллиард долларов с доходностью 7% годовых, рассказал РИА Новости источник на финансовом рынке.

По словам собеседника агентства, размещение вызвало ажиотажный интерес у инвесторов. Приобрести бумаги могли только квалифицированные инвесторы. Заявки на облигации компания собирала на прошлой неделе. Организаторами выступили "ВТБ Капитал" и "Атон". Газа все меньше. Кто будет диктовать условия Европе этой весной

Бумаги размещались с прицелом на крупных инвесторов — принимались заявки в размере от 500 тысяч долларов. Держатели бондов затем будут иметь возможность конвертировать их в акции компании в случае проведения первичного размещения акций (IPO) Telegram с 10%-ным дисконтом к цене размещения акций.

О планах Telegram Павла Дурова разместить конвертируемые облигации в объеме более 1 миллиарда долларов стало известно в феврале. Описывая свой бизнес в материалах для инвесторов, компания указывала на последовательный рост более чем на 40% в год на протяжении более семи лет, а также напоминала, что Telegram стал самым скачиваемым неигровым мобильным приложением в январе 2021 года (по данным компании Sensor Tower).

Telegram позиционирует себя как площадку, способную захватить значительную долю рынка мобильной рекламы, которая оценивается в 200-400 миллиардов долларов. Компания называла существующий объем рекламного пространства мессенджера в 430 миллиардов просмотров в месяц в телеграм-каналах. Среди других отличительных качеств компания указывала на потенциальное развитие дополнительных источников дохода, не связанных с рекламой, и на высокоэффективную работу при низких затратах на одного пользователя.