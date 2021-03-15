МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером перешел к росту по отношению к иене и продолжает увеличиваться к иене в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Нефть серьезно дешевеет после уверенного роста утром

По состоянию на 18.08 мск курс евро к доллару снижался до 1,1934 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1955 доллара, курс доллара к иене рос до 109,14 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,04 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,16%, до 91,82 пункта.

Вечером доллар начинает дорожать в паре с иеной после снижения днем. Таким образом, курс доллара и к евро, и к иене продолжает расти уже четвертую торговую сессию подряд.

Основным событием для инвесторов на этой неделе станет очередное двухдневное заседание ФРС, которое пройдет 16-17 марта. Прогнозируется, что по его итогам регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений объем программы выкупа активов. Регулятор также опубликует свои новые экономические прогнозы.

Кроме того, аналитики отмечают, что высокая доходность гособлигаций США продолжает поддерживать рост курса доллара в паре с евро. Ранее на предыдущей неделе доходность десятилетних US Treasuries закрепилась на отметке выше 1,6%.

"Рост доходности гособлигаций пока что не дает прочного основания для массового снижения рисковых активов, но оно действует как напоминание о том, что евро, вероятно, останется недооцененным по отношению к доллару", — сказал газете Wall Street Journal валютный стратег Societe Generale Кит Джакс (Kit Juckes).