МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций поднялся в понедельник по основным биржевым индексам, продолжив обновление максимумов, свидетельствуют данные торгов. Нефть серьезно дешевеет после уверенного роста утром

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 1,27%, до 3584,49 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,61%, до 1543,99 пункта. В течение торгов понедельника индекс ММВБ обновил исторический максимум, достигнув 3596,31 пункта, а РТС поднимался до 1550,49 пункта — максимума с февраля 2020 года.