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https://1prime.ru/Financial_market/20210315/833239670.html
Российский рынок акций закрылся ростом, продолжив обновление максимумов
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций поднялся в понедельник по основным биржевым индексам, продолжив обновление максимумов, свидетельствуют данные торгов. Рублёвый... ПРАЙМ, 15.03.2021
ртс, мосбиржа, биржи, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций поднялся в понедельник по основным биржевым индексам, продолжив обновление максимумов, свидетельствуют данные торгов.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 1,27%, до 3584,49 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,61%, до 1543,99 пункта. В течение торгов понедельника индекс ММВБ обновил исторический максимум, достигнув 3596,31 пункта, а РТС поднимался до 1550,49 пункта — максимума с февраля 2020 года.