МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Рубль продолжает наращивать темпы роста: евро уже по 87 рублей, доллар — по 73 рубля, следует из данных Московской биржи. Нефть растет, рубль падает: что будет с курсом к началу лета

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.03 мск снижался на 31 копейку – до 73,02 рубля, курс евро — на 64 копейки, до 87,06 рубля. Доллар уже падал в понедельник до 72,90 рубля — впервые с декабря 2020 года, евро — до 86,97 рубля — минимум с августа прошлого года.