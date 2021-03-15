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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210315/833239880.html
Евро опустился ниже 87 рублей впервые с августа
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Рубль продолжает наращивать темпы роста: евро уже по 87 рублей, доллар — по 73 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 20.03 мск снижался на... ПРАЙМ, 15.03.2021
биржи, валюта, евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Рубль продолжает наращивать темпы роста: евро уже по 87 рублей, доллар — по 73 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 20.03 мск снижался на 31 копейку – до 73,02 рубля, курс евро — на 64 копейки, до 87,06 рубля. Доллар уже падал в понедельник до 72,90 рубля — впервые с декабря 2020 года, евро — до 86,97 рубля — минимум с августа прошлого года.