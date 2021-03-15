Европейские индексы снизились после активного роста ранее
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в понедельник закрылись снижением после значительного роста по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торговых площадок.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,17%, до 6749,7 пункта, французский CAC 40 — на 0,18%, до 6035,97 пункта, немецкий DAX — на 0,28%, до 14461,42 пункта.
На европейских рынках наблюдается некоторая коррекция после активного роста на прошлой неделе. По итогам прошлой недели основные индексы региона выросли на 2-4,6%. Положительная динамика была вызвана новостями о подписании Джо Байденом пакета стимулирования экономики США размером в 1,9 триллиона долларов.
Поэтому, несмотря на снижение в понедельник, глава отдела рынков Interactive Investor Ричард Хантер (Richard Hunter), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, отметил, что инвесторы по-прежнему ожидают скорейшего восстановления экономики, поскольку идет "объединение" таких факторов как правительственная финансовая помощь и ускорение темпов вакцинации.
При этом давление на настроения инвесторов также оказывают и новости о вакцине, разработанной компанией AstraZeneca. Ранее ряд европейских стран прекратил использование этой вакцины. По данным ВОЗ на 8 марта, в странах ЕС и Великобритании были выявлены 15 случаев тромбоза глубоких вен, а также 22 случая тромбоэмболии лёгочных артерий среди тех, кто получил вакцину AstraZeneca.
https://1prime.ru/Financial_market/20210315/833239982.html