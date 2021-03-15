МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в понедельник закрылись снижением после значительного роста по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торговых площадок. Российский рынок акций закрылся ростом, продолжив обновление максимумов

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,17%, до 6749,7 пункта, французский CAC 40 — на 0,18%, до 6035,97 пункта, немецкий DAX — на 0,28%, до 14461,42 пункта.

На европейских рынках наблюдается некоторая коррекция после активного роста на прошлой неделе. По итогам прошлой недели основные индексы региона выросли на 2-4,6%. Положительная динамика была вызвана новостями о подписании Джо Байденом пакета стимулирования экономики США размером в 1,9 триллиона долларов.

Поэтому, несмотря на снижение в понедельник, глава отдела рынков Interactive Investor Ричард Хантер (Richard Hunter), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, отметил, что инвесторы по-прежнему ожидают скорейшего восстановления экономики, поскольку идет "объединение" таких факторов как правительственная финансовая помощь и ускорение темпов вакцинации.

При этом давление на настроения инвесторов также оказывают и новости о вакцине, разработанной компанией AstraZeneca. Ранее ряд европейских стран прекратил использование этой вакцины. По данным ВОЗ на 8 марта, в странах ЕС и Великобритании были выявлены 15 случаев тромбоза глубоких вен, а также 22 случая тромбоэмболии лёгочных артерий среди тех, кто получил вакцину AstraZeneca.