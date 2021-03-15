МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Рубль в понедельник вечером растет против доллара и евро, обновляя многомесячные максимумы. Нефть растет, рубль падает: что будет с курсом к началу лета

Возврат к росту "развивающихся" валют против доллара и начало в России мартовского налогового периода поддерживают курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.18 мск снижался на 40 копеек, до 72,93 рубля, курс евро — на 70 копеек, до 87 рублей, следует из данных Московской биржи. Ранее доллар и евро опускались соответственно до 72,9 рубля (минимум с декабря-2020) и до 86,97 рубля (минимум с августа-2020).

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ

Российская валюта в начале недели преимущественно росла против доллара и в большей мере — к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе ниже уровня 1,195 доллара.

При этом нефтяные цены марки Brent в понедельник повторно за несколько дней попытались закрепиться на психологически значимом уровне 70 долларов за баррель. Этому способствовали макроэкономические данные по Китаю. Так, объем промышленного производства Поднебесной в феврале вырос на 35,1% в годовом исчислении после роста на 7,3% месяцем ранее. Российский рынок акций закрылся ростом, продолжив обновление максимумов

Однако эта попытка оказалась неудачной, и цена опять пошла вниз в рамках коррекции и снижается сейчас на 0,5%, до 68,9 доллара. Впрочем, она остается поблизости от максимумов с января 2020 года.

На текущей неделе основным событием для трейдеров станет очередное двухдневное заседание ФРС 16-17 марта. Прогнозируется, что по его итогам регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений объем программы выкупа активов. Кроме того, регулятор опубликует свои новые экономические прогнозы.

В этих условиях многие "развивающиеся" валюты на форексе прибавляют против доллара, поддерживая курс рубля.

Наконец, начало мартовского налогового периода в РФ добавляет российской валюте уверенности, поскольку обеспечивает рост спроса на рублевую ликвидность. Налоговые выплаты в российский бюджет в марте вырастут до 2,7 триллиона рублей с 1,6 триллиона рублей в феврале, оценили опрошенные РИА Новости эксперты.

В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,4-0,7%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5 тысяч за баррель сорта Brent — близко к максимуму за несколько лет. Как накопить на пенсию, равную вашей зарплате

ПРОГНОЗЫ

В начале недели курс доллара тестирует психологический уровень поддержки 73 рубля, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Текущее укрепление рубля связано с импульсом роста цен на нефть после корректировки весенних планов ОПЕК+, общим усилением спроса на риск в свете принятия крупного пакета стимулирующих мер в США, а также попытками восстановления на рынке ОФЗ, считает он.

"В пользу рубля также выступает сезонно сильный счет текущих операций. Более существенному укреплению российской валюты препятствует напряженность геополитического фона. Во вторник мы ожидаем более сдержанного рыночного аппетита к риску на фоне предстоящего заседания ФРС. Курс доллара завтра будет формироваться в пределах 72,8-74 рубля", — оценил Бахтин.

Укреплению рубля против американской валюты препятствуют риски новых санкций, а также рост самого доллара к мировой корзине, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Однако шансы на то, что доллар на этой неделе уйдет в диапазон 72,5-73 рубля, довольно высоки. Путь к 86 рублям за евро может оказаться довольно быстрым — уже в ближайшие два-три дня", — оценил он.