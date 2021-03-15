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Американские биржи выросли в ожидании заседания ФРС
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Биржи США выросли в понедельник в ожидании заседания Федеральной резервной системы по учетной ставке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 23:00 мск на закрытии... ПРАЙМ, 15.03.2021
фрс, сша, биржи, новости, рынки, индексы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 15 мар — ПРАЙМ. Биржи США выросли в понедельник в ожидании заседания Федеральной резервной системы по учетной ставке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 23:00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,53%, до 32953,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся 1,05%, до 13459,71 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,65%, до 3968,93 пункта.
Рынки ждут очередного заседания американского центробанка по учетной ставке — предполагается, что она сохранится на минимальном уровне 0-0,25% годовых, а объем программы выкупа активов останется без изменений. Кроме того, регулятор опубликует свои новые экономические прогнозы.