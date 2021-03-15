ВАШИНГТОН, 15 мар — ПРАЙМ. Биржи США выросли в понедельник в ожидании заседания Федеральной резервной системы по учетной ставке, свидетельствуют данные торгов. ФРС может повысить прогнозы роста экономики США

По состоянию на 23:00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,53%, до 32953,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся 1,05%, до 13459,71 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,65%, до 3968,93 пункта.

Рынки ждут очередного заседания американского центробанка по учетной ставке — предполагается, что она сохранится на минимальном уровне 0-0,25% годовых, а объем программы выкупа активов останется без изменений. Кроме того, регулятор опубликует свои новые экономические прогнозы.