МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 16 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен на жильё (кв/кв) (4кв2020)
|0,8%
|3% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|7:05
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (январь)
|1%
|4,3% (факт)
|10:00
|GBP
|Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Сэма Вудса
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,1%
|-0,1%
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (февраль)
|0,3%
|0,3%
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,7%
|0,1%
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (март)
|-67,2
|-62
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW в Германии (март)
|71,2
|74
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (март)
|69,6
|14:00
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|предв.
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,32%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль)
|5,9%
|-0,1%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (февраль)
|2,5%
|0,9%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (февраль)
|1,4%
|1,2%
|15:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (февраль)
|5,3%
|-0,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (январь)
|5,08 млрд канад. долл
|16:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (февраль)
|0,9%
|0,3%
|16:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (февраль)
|-1,83%
|17:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (январь)
|0,6%
|0,3%
|17:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (январь)
|-0,2%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Энел Россия — финансовая отчетность по МСФО за 2020
|17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Энел Россия — телеконференция менеджмента
|RUB
|Казаньоргсинтез — СД (рекоменд. по див-дам 2020)
|4,5468 (ао), 0,25 (ап) — див-д 2019
|RUB
|Детский мир — СД (выборы председателя СД, план работы на 2021, финансовые результаты за 2020)
https://1prime.ru/Financial_market/20210316/833241389.html