Эксперты дали прогноз по динамике российского рынка акций и курса рубля
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций начнет торги недалеко от уровней предыдущего закрытия на неопределенном внешнем фоне, полагают аналитики.
При этом не исключена фиксация прибыли в бумагах нефтяного сектора, считают они.
ПРОГНОЗЫ
Виталий Манжос из ИК "Алгоритм Капитал" ожидает открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3575-3595 пунктов.
"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как смешанное или неопределенное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением", — говорит аналитик.
"Сегодня перед нашим открытием внешний фон опять нейтральный. Американские фьючерсы торгуются около нуля, но при этом продолжает показывать намерение скорректироваться нефть, которая теряет около 0,7%. Поддержкой для нефти выступает отметка 67 долларов за баррель. При ее пробитии распродажи усилятся, но пока для такого сценария нет поводов. Скорее всего, сегодня котировки останутся в коридоре 67-70 долларов за баррель", — отмечает Алексей Антонов из "Алор Брокер".
Аналитик считает, что на этом фоне отечественный рынок акций откроется около вечернего закрытия.
Быть может, видя ситуацию с нефтью, начнется фиксация прибыли в нефтяных бумагах, многие из которых выглядят локально перекупленными, добавляет он.
Слухи о готовности Европы вести переговоры с РФ по поставкам вакцины — это всё же значимый позитив, как в сфере экономики, так и в сфере внешнеполитических рисков, поэтому у российского рынка сохраняются основания для положительной динамики, считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".
ВНЕШНИЙ ФОН
Биржи США выросли в понедельник в ожидании заседания Федеральной резервной системы по учетной ставке.
Фьючерсы на ведущие американские индексы в основном растут до 0,44%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут: при этом японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,53%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,8%, гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 0,33%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,52%.
Стоимость нефти снижается на 0,81%, до 68,32 доллара за баррель сорта Brent.
Курс евро растёт до 0,06% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,1935 доллара.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Российский рынок акций поднялся в понедельник по основным биржевым индексам, продолжив обновление максимумов, свидетельствуют данные торгов.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 1,27%, до 3584,49 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,61%, до 1543,99 пункта.
В течение торгов понедельника индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, достигнув 3596,31 пункта, а РТС поднимался до 1550,49 пункта — максимума с февраля 2020 года.
https://1prime.ru/Financial_market/20210316/833241614.html