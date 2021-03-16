МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций начнет торги недалеко от уровней предыдущего закрытия на неопределенном внешнем фоне, полагают аналитики.

При этом не исключена фиксация прибыли в бумагах нефтяного сектора, считают они.

ПРОГНОЗЫ

Виталий Манжос из ИК "Алгоритм Капитал" ожидает открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3575-3595 пунктов.

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как смешанное или неопределенное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением", — говорит аналитик.

"Сегодня перед нашим открытием внешний фон опять нейтральный. Американские фьючерсы торгуются около нуля, но при этом продолжает показывать намерение скорректироваться нефть, которая теряет около 0,7%. Поддержкой для нефти выступает отметка 67 долларов за баррель. При ее пробитии распродажи усилятся, но пока для такого сценария нет поводов. Скорее всего, сегодня котировки останутся в коридоре 67-70 долларов за баррель", — отмечает Алексей Антонов из "Алор Брокер". Газа все меньше. Кто будет диктовать условия Европе этой весной

Аналитик считает, что на этом фоне отечественный рынок акций откроется около вечернего закрытия.

Быть может, видя ситуацию с нефтью, начнется фиксация прибыли в нефтяных бумагах, многие из которых выглядят локально перекупленными, добавляет он.

Слухи о готовности Европы вести переговоры с РФ по поставкам вакцины — это всё же значимый позитив, как в сфере экономики, так и в сфере внешнеполитических рисков, поэтому у российского рынка сохраняются основания для положительной динамики, считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ВНЕШНИЙ ФОН

Биржи США выросли в понедельник в ожидании заседания Федеральной резервной системы по учетной ставке.

Фьючерсы на ведущие американские индексы в основном растут до 0,44%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут: при этом японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,53%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,8%, гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 0,33%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,52%. Власти дали подробности реализации туристского нацпроекта

Стоимость нефти снижается на 0,81%, до 68,32 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растёт до 0,06% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,1935 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций поднялся в понедельник по основным биржевым индексам, продолжив обновление максимумов, свидетельствуют данные торгов.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 1,27%, до 3584,49 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,61%, до 1543,99 пункта.

В течение торгов понедельника индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, достигнув 3596,31 пункта, а РТС поднимался до 1550,49 пункта — максимума с февраля 2020 года.