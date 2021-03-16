МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет по основным индексам и на старте торгов впервые в истории поднялся выше 3600 пунктов по индексу Мосбиржи, свидетельствуют данные Московской биржи. Как накопить на пенсию, равную вашей зарплате

К 10.03 мск вторника рублевый индекс Мосбиржи растёт на 0,27% по отношению к предыдущему закрытию, до 3594,01 пункта, а на самом открытии торгов он поднимался до нового исторического максимума в 3600,68 пункта.

Долларовый индекс РТС поднимается на 0,49%, до 1551,55 пункта.

Майский фьючерс на нефть марки Brent при этом снижается на 1%, до 68,2 доллара за баррель.