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https://1prime.ru/Financial_market/20210316/833241743.html
Индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше 3600 пунктов
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Российский рынок акций уверенно растет по основным индексам и на старте торгов впервые в истории поднялся выше 3600 пунктов по индексу Мосбиржи, свидетельствуют данные Московской... ПРАЙМ, 16.03.2021
мосбиржа, торги, новости, рынки, индексы, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет по основным индексам и на старте торгов впервые в истории поднялся выше 3600 пунктов по индексу Мосбиржи, свидетельствуют данные Московской биржи.
К 10.03 мск вторника рублевый индекс Мосбиржи растёт на 0,27% по отношению к предыдущему закрытию, до 3594,01 пункта, а на самом открытии торгов он поднимался до нового исторического максимума в 3600,68 пункта.
Долларовый индекс РТС поднимается на 0,49%, до 1551,55 пункта.
Майский фьючерс на нефть марки Brent при этом снижается на 1%, до 68,2 доллара за баррель.