МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника умеренно снижается к доллару и евро на дешевеющей нефти, игроки также понемногу фиксируют прибыль после обновления накануне российской валютой курсовых максимумов этого года.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск повышается на 12 копеек, до 72,93 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 86,94 рубля.

В понедельник рубль обновил многомесячные максимумы к доллару и евро, которые опускались, соответственно, до 72,81 рубля (минимума с декабря) и 86,85 рубля (минимума с августа).

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Однако поддержку рублю оказывает аппетит на рисковые активы и "уверенно торгующаяся" нефть после недавних соглашений ОПЕК+, считает Константин Кочергин из банка "Восточный". "На локальном рынке спрос на рублёвую ликвидность оказывает предстоящий аукцион Минфина по размещению ОФЗ. Наш прогноз по курсу на сегодня: 72,55–73,35 рублей за доллар", — оценил он.

Доллар все же ушел под сильнейшую поддержку 73 рубля, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Не исключено, что на какое-то время он закрепится под этим уровнем, тем более что сейчас рубль получает поддержку от налогового периода. Но делать среднесрочные ставки на укрепление российской валюты мы бы не советовали – вопрос ее ослабления дело лишь времени", — считает он.