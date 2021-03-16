МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Курс евро незначительно растет по отношению к доллару во вторник днем на фоне статистики из Германии, которая оказалась лучше прогнозов аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.10 мск курс евро к доллару рос до 1,1932 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1928 доллара, курс доллара к иене поднимался до 109,23 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,12 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 91,87 пункта.

Трейдеры обратили внимание на данные Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), согласно которым индекс доверия инвесторов к экономике Германии в марте вырос до 76,6 пункта с 71,2 пункта в феврале, хотя ожидался рост только до 74 пунктов. Глава Ростуризма дала прогноз по восстановлению международных турпотоков

В то же время поддержку курсу доллара оказывает стабилизация доходности десятилетних казначейских облигаций выше 1,6% перед решениями ФРС США по монетарной политике в среду. Кроме того, новости о том, что некоторые европейские страны приостановили вакцинацию от коронавируса вакциной AstraZeneca, приводят инвесторов к покупкам более надежных активов, к которым относится доллар.

"С технической точки зрения, пара евро к доллару имеет потенциал для падения до уровня 1,1835 доллара за евро", — полагает старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Позднее во вторник трейдеры ждут ряда статданных из США, которые должны указать на состояние крупнейшей мировой экономики. Так, по прогнозам аналитиков, объем розничных продаж в США в феврале снизился на 0,6% по сравнению с январем, а объем промпроизводства в месячном выражении вырос на 0,4% после роста на 0,9% в январе.