МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник растут, возглавляемые подорожанием акций отдельно взятых компаний, инвесторы также оценивают увеличение доверия к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.04 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,47%, до 6780,85 пункта, французский CAC 40 — на 0,05%, до 6038,93 пункта, немецкий DAX — на 0,62%, до 14550,95 пункта. Газа все меньше. Кто будет диктовать условия Европе этой весной

Рост европейских индексов во вторник обусловлен удорожанием бумаг отдельных компаний. В частности, акции британской компании AstraZeneca растут в цене на 3,3% на сообщениях о том, что компания планирует поставить в США до полумиллиона дополнительных доз своего экспериментального препарата от COVID-19. Тем временем все больше стран отказываются от применения существующей вакцины британской компании из-за осложнений.

Крупнейший европейский автомобильный концерн Volkswagen Group опубликовала финансовую отчетность за год. Выручка автогиганта за отчетный период сократилась на 11,8%, до 222,9 миллиарда евро. При этом компания отметила, что позитивное влияние на показатели группы оказали продажи электромобилей — в прошлом году компания поставила клиентам 231,6 тысячи таких машин, что более чем втрое превышает показатель 2019 года. Бумаги компании растут в цене на 5,5%.

Также дополнительным позитивом для немецкого индекса стала макростатистика. Так, доверие инвесторов к крупнейшей экономике Европы в марте выросло до 76,6 пункта с 71,2 пункта в феврале.