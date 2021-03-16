МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 36,56 копейки — до 86,9852 рубля, курс доллара — на 26,98 копейки, до 72,9619 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 31,29 копейки, составив 79,2724 рубля. Как купить авто в салоне по реальной цене, обойдя все накрутки