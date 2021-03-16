2021-03-16T14:00:32+03:00
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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210316/833244083.html
Официальный курс евро на среду снизился до 86,99 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 36,56 копейки — до 86,9852 рубля, курс доллара — на 26,98 копейки, до 72,9619 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 16.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 36,56 копейки — до 86,9852 рубля, курс доллара — на 26,98 копейки, до 72,9619 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 31,29 копейки, составив 79,2724 рубля.