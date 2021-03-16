МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций после позитивного старта перешел к снижению вследствие фиксации прибыли игроками, а также осторожности участников торгов перед решением в ближайшие дни о ставках рефинансирования в США и других странах, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Нефть растет, рубль падает: что будет с курсом к началу лета

Рублевый индекс Мосбиржи к 13.44 мск снижается на 0,57%, до 3564 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,24%, до 1540,31 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время растёт на 7 копеек, до 72,88 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 87,04 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,4%, до 67,9 доллара за баррель.

НАЗЛО РЕКОРДАМ

Российский рынок акций открылся обновлением исторического максимума и в начале торгов поднимался до уровня в 3602,18 пункта. Индекс обновлял свой исторический максимум третий день подряд.

Долларовый РТС также с утра предпринял попытку роста и поднимался до 1555,74 пункта, максимума с 12 февраля 2020 года.

Но, возможно, у ряда рыночных игроков закружилась голова от достигнутых успехов, и они поспешили зафиксировать прибыль.

"Вероятно, в результате волны роста, стартовавшей в конце февраля, образовалась техническая перегретость, провоцирующая многих инвесторов фиксировать прибыль на достигнутых индексами и многими акциями рекордных уровнях. Кроме того, неопределенность, связанная с обнародованием в среду итогов заседания ФРС, является причиной осторожности участников российского рынка", — отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Сегодня днем российские индексы находятся в отрицательной зоне. На дневных графиках нет сигналов для развёртывания активной игры на понижение, но объективности ради котировки "Лукойла" и некоторых других акций достигли верхних границ повышательных каналов, и приостановка роста выглядит естественной", — добавляет Андрей Верников из "Универ Капитала".

"Часть инвесторов выбрали выжидательную позицию перед заседанием ФРС США, которое состоится на этой неделе. Инвесторы хотят услышать от ФРС США оптимистичные прогнозы по постковидному восстановлению экономики", — отмечает аналитик.

Тон торгам продолжают задавать ожидания, связанные с заседаниями ФРС, а также ряда других ведущих центробанков мира, также отмечает Александр Осин из "Фридом Финанса". Давление на котировки оказывает и ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ, а также рынок снижается под влиянием коррекции в ценах на нефть, добавляет он.

С определенными вакцинами против COVID-19 — фирмы AstraZeneca — возникли проблемы, а в Италии с 15 марта вновь ужесточились коронавирусные ограничения, и потребление нефти в такой ситуации в Европе может и не расти, поэтому котировки "черного золота" снижаются, поясняет Верников. СМИ узнали, как Германия планирует спасти "Северный поток 2"

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения – акции "Норникеля" (-2,82%), бумаги "Татнефти" (обыкновенные акции дешевеют на 1,81%, префы – на 1,52%), акции "Лукойла" (-1,81%), НЛМК (-1,79%), ТМК (-1,67%), "Роснефти" (-1,65%), "Распадской" (-1,62%), "Северстали" (-1,6%).

В то же время резкий рост цен депозитарных расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", связан с тем что заседание Вестминстерского суда в Лондоне, в ходе которого должен был быть рассмотрен вопрос об экстрадиции совладельца TCS Олега Тинькова в США, было перенесено на 19-20 июля, отмечает Верников.

В ходе торгов расписки TCS обновили в очередной раз уровень исторического максимума, поднявшись до 4573,6 рубля. К текущему моменту бумаги дорожают на 5,3% – до 4547 рублей.

Также в лидерах роста – акции "ВСМПО-Ависмы" (+2,48%), префы "Ростелекома" (+1,59%) и расписки ГК "Эталон" (+0,75%).

ПРОГНОЗЫ

Повышенная волатильность и усиление оценочных краткосрочных рисков обусловит дальнейшее снижение на отечественных фондовых площадках, считает Осин. До конца дня индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 3530-3650 пунктов, добавляет он.

"Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на нижней границе гэпа, образовавшегося вчера на открытии, которая соответствует пятничной вершине 3540 пунктов. У индекса РТС ближайшая поддержка находится на вчерашнем минимуме 1528 пунктов. Если внешний фон ухудшится, данные технические препятствия уже сегодня могут быть проверены на прочность", — считает Бабин.