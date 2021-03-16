МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США во вторник в основном незначительно коррекционно снижаются в ожидании внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов. Нефть растет, рубль падает: что будет с курсом к началу лета

По состоянию на 14.00 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,11% — до 32815 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,02%, до 3957,6 пункта. При этом фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,49% — до 13133 пунктов.

Динамика фьючерсов указывает, что фондовые рынки США во вторник могут показать коррекционное снижение после роста в понедельник на 0,5-1% в ожидании решений ФРС США по монетарной политике. Ожидается, что в среду регулятор объявит о сохранении базовой ставки на уровне 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений программу выкупа активов.

Кроме того, трейдеры до открытия рынков ждут ряда макроэкономических данных из США. По прогнозам аналитиков, объем розничных продаж в США в феврале снизился на 0,5% в месячном выражении после роста на 5,3% в январе, а объем промпроизводства в месячном выражении замедлил рост до 0,3% с январских 0,9%.

Инвесторы также продолжают следить за доходностью гособлигаций США, которая остается высокой и не опускается ниже 1,6%. Во вторник доходность десятилетних бумаг снижается до 1,6% с 1,607% днем ранее.

"Волатильность рынка облигаций, вероятно, останется высокой, по крайней мере, в течение лета, если не дольше. Рынок облигаций гораздо сильнее нервничает по поводу перспектив инфляции, чем рынок акций", — сказал газете Wall Street Journal глава инвестиционного отдела Federated Hermes Эоин Мюррей (Eoin Murray).