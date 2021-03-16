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Акции "Норникеля" усилили снижение после прогноза по производству
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Акции "Норникеля" усилили падение после снижения прогноза компании по производству и теряют около 5%, следует из данных торгов. К 15.20 мск акции "Норильского никеля" снижались на... ПРАЙМ, 16.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Акции "Норникеля" усилили падение после снижения прогноза компании по производству и теряют около 5%, следует из данных торгов.
К 15.20 мск акции "Норильского никеля" снижались на 5,53%, а чуть раньше падали на 5,7% — до 22 742 рублей. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,68%. До сообщения о снижении производственного прогноза акции компании снижались на 2,87%.
Во вторник компания из-за подтопления рудников снизила прогноз по производству на 2021 год на 35 тысяч тонн никеля, 65 тысяч тонн меди и 22 тонны металлов платиновой группы. Ранее "Норникель" планировал произвести в 2021 году из собственного сырья 220-230 тысяч тонн никеля, 390-410 тысяч тонн меди, 2,715-2,843 миллиона унций палладия и 647-711 тысяч унций платины.
В конце февраля "Норникель сообщил о частичной приостановке работы рудников "Октябрьский" и "Таймырский" из-за подтопления. Рудники входят в число ключевых для компании. Во вторник "Норникель" сообщил, что планирует полостью восстановить добычу на двух рудниках в течение 3-4 месяцев.