МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Валюты развивающихся стран, в том числе, российский рубль, продолжают укрепление к доллару. Поддержку рублю оказывает аппетит инвесторов к рисковым активам и рост цен на нефть после недавних соглашений ОПЕК+. Однако это укрепление может носить временный характер, поэтому спешить избавляться от долларов не стоит, уверены опрошенные "Прайм" эксперты. Доллар опустился до 73 рублей впервые с декабря

В понедельник рубль обновил многомесячные максимумы к доллару и евро, которые в моменте опускались, соответственно, до 72,81 рубля (минимума с декабря) и 86,85 рубля (минимума с августа). Таким образом, отечественная валюта по отношению к доллару пробила важный уровень сопротивления — 73,1 рубля.

В среднесрочной перспективе рубль стремится к тестированию и затем преодолению 72 рубля за доллар и 86 рублей за евро. Произойдет это при сохранении высоких цен на нефть, замедлении инфляции, а также если на глобальных рынках не будет сильных коррекционных настроений, считает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.​

Укрепление рубля к евро может носить даже более выраженный характер, чем к доллару, отмечает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

"Европейская экономика уже скоро может столкнуться с новым раундом введения или продления жестких эпидемиологических мер на фоне наблюдаемого очередного всплеска заболеваемости коронавирусом и недостаточных темпов вакцинации. Это обусловит более длительное сохранение стимулирующих монетарных мер в еврозоне и будет способствовать ослаблению единой европейской валюты", — поясняет он.

Кроме того, рубль выглядит достаточно сильным из-за серьезного роста цен на нефть и снижения риск-премии за санкционные угрозы, добавляет начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко. Дополнительная поддержка может прийти со стороны Банка России, если он сохранит ключевую ставку без изменений. Еще один фактор в пользу рубля – начало нового налогового периода. До конца марта в бюджет может быть перечислено до 2,6 трлн рублей, что также повысит спрос на российскую валюту.

НА КРУГИ СВОЯ

В целом картина складывается достаточно благоприятно для рубля, но расклад сил в любой момент может измениться, в том числе, и в худшую сторону, с учетом волатильности на внешних финансовых рынках, уверены эксперты.

На конец весны котировки доллара ожидаются на уровне 71-72 рубля, евро – 84-85 рубля за евро, прогнозирует Петроневич.

С ним согласен Веревкин – по его прогнозу, если нефтяной рынок продолжит демонстрировать свою стабильность, то вероятно, к концу весны валютная пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 72-70 рублей, а EUR/RUB в районе 85-84 рублей. Нефть растет, рубль падает: что будет с курсом к началу лета

До конца весны отечественная валюта может попытаться закрепиться ниже отметки 72 рублей за доллар, но глобальная коррекция вполне может отправить котировки к 78 рублям за доллар. Прогноз движения в паре с евровалютой — диапазон 84-91 руб./евро, считает Миронюк.

В долгосрочной перспективе рубль и дальше продолжит свою девальвацию. В условиях нашей экспортоориентированной экономики у него просто нет других сценариев, считает инвестиционный стратег "Алор брокер" Павел Веревкин.

ЧТО ДЕЛАТЬ С НАКОПЛЕНИЯМИ?

Учитывая нестабильную валютную тенденцию на ближайшие месяцы, эксперты не рекомендуют долгосрочным инвесторам и тем, кто привык все сбережения хранить в долларах, выходить из валюты. Напротив, текущую коррекцию стоит рассматривать как шанс докупать её по привлекательным ценам.

"Если валюта уже есть, бежать в обменники для ее продажи смысла нет. Во-первых, рублевая инфляция быстро нивелирует всю прибыль от валютной переоценки, а во-вторых валюта всегда пригодится в случае постепенного открытия международных границ", — поясняет Кравченко.

К первой покупке доллара лучше присмотреться в районе 72 рублей, вторую и основную покупку совершить в районе 71-70 рублей, и третий диапазон это 69-68 рублей, рекомендует Веревкин.

"На более глубокое падение валютной пары USD/RUB рассчитывать не стоит, так как дешевый рубль жизненно необходим для нашей экономики, особенно после коронавирусного шока", — заключил он.