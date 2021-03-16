МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 17 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|12,792 млн барр
|2:30
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (февраль)
|6,4%
|-0,8%
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (февраль)
|-325,4 млрд йен
|420 млрд йен
|12:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|13:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|1,1%
|1,1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|0,9%
|0,9%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,2%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (февраль)
|10,7%
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (февраль)
|1,886 млн
|1,750 млн
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (февраль)
|-6%
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (февраль)
|1,58 млн долл
|1,56 млн долл
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|1,6%
|1,4%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,6%
|0,7%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|13,798 млн барр
|2,715 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,526 млн барр
|21:00
|USD
|США — Экономические прогнозы Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|21:00
|USD
|США — Заявление FOMC
|21:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|21:30
|USD
|США — Пресс-конференция FOMC
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Русал — финансовая отчетность по МСФО за 2020
|RUB
|Совкомфлот — СД (долгосрочная программа развития до 2025)
https://1prime.ru/Financial_market/20210316/833245669.html