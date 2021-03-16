МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 17 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 12,792 млн барр  
2:30 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента    
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (февраль) 6,4% -0,8%
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (февраль) -325,4 млрд йен 420 млрд йен
12:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/    
13:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 1,1% 1,1%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 0,9% 0,9%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,2% 0,2%
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (февраль) 10,7%  
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (февраль) 1,886 млн 1,750 млн
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (февраль) -6%  
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (февраль) 1,58 млн долл 1,56 млн долл
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,5%  
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 1,6% 1,4%
15:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,6% 0,7%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 13,798 млн барр 2,715 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,526 млн барр  
21:00 USD США — Экономические прогнозы Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
21:00 USD США — Заявление FOMC    
21:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС    
21:30 USD США — Пресс-конференция FOMC    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Русал — финансовая отчетность по МСФО за 2020    
  RUB Совкомфлот — СД (долгосрочная программа развития до 2025)    

 