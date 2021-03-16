МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Американские фондовые биржи преимущественно растут во вторник в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, индекс S&P 500 обновил исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. Продавать или покупать. Что делать с дешевеющей валютой

По состоянию на 16.46 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,17%, до 32898,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,73%, до 13557,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,18%, до 3976 пунктов. Показатель S&P 500 является рекордным за всю историю наблюдений.

В среду ФРС США примет решение по ставке и опубликует макроэкономические прогнозы. Эксперты ожидают, что регулятор сохранит базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений программу выкупа активов.

Поддержку индексам также оказывает снижение доходности гособлигаций США. Доходность десятилетних бумаг снижается до 1,599% с 1,607% днем ранее.

Немного сдерживает рост индексов статистика по региону. Объем розничных продаж в США в феврале снизился на 3%, максимальными темпами с апреля 2020 года, по сравнению с январем при прогнозе снижения только на 0,5%. В том же периоде объем промышленного производства в США в феврале упал на 2,2% к предыдущему месяцу при прогнозе роста на 0,6%. Это первое снижение с сентября 2020 года.

"По сути, в ближайшие месяцы внимание будет сосредоточено на восстановлении роста, а макрополитика — фискальная и монетарная — будет по-прежнему оказывать поддержку (фондовым индексам — ред.)", — отметила главный инвестиционный директор HSBC Asset Management в АТР Сесилия Чан (Cecilia Chan), чье мнение приводит агентство Блумберг.