МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к иене во вторник вечером перешел к снижению после выходя ряда данных, отражающих состояние экономики США, свидетельствуют данные торгов. Продавать или покупать. Что делать с дешевеющей валютой

По состоянию на 17.25 мск курс евро к доллару снижался до 1,1909 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1928 доллара. Курс доллара к иене снижался до 108,87 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,04 иены, до статистики показатель рос до 109,3 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 91,89 пункта.

Объем розничных продаж в США в феврале снизился на 3% по сравнению с январем, при этом аналитики ожидали снижения только на 0,5%. Падение объема розничных продаж в феврале стало максимальным с апреля 2020 года, когда показатель рухнул на 16,4%.

Кроме того, промпроизводство в стране в феврале упало на 2,2% при прогнозируемом росте на 0,6%. Снижение показателя стало первым с сентября 2020 года, до этого показатель непрерывно рос.

В то же время глава отдела исследований MUFG Дерек Халпенни (Derek Halpenny) считает, что новости о приостановке поставок вакцины компании AstraZeneca в ряд европейских стран негативно сказываются на курсе евро, поскольку укрепляют мнение о том, что восстановление экономики еврозоны в краткосрочной перспективе будет отставать от темпов других стран.

"Трудно не думать о том, что доверию общества к вакцине AstraZeneca будет нанесен значительный ущерб, так же, как и доверию ко всем вакцинам", — приводит газета Wall Street Journal слова Халпенни.