МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером на фоне снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Нефть растет, рубль падает: что будет с курсом к началу лета

По состоянию на 18.13 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,21%, или на 3,7 доллара, до 1732,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,86%, до 26,062 доллара за унцию.

Золото по-прежнему реагирует на динамику доходности гособлигаций США. Во вторник доходность десятилетних бумаг снижается до 1,595% с 1,607% днем ранее. Уменьшение доходности казначейских облигаций повышает привлекательность золота, так как оно становится более выгодным для инвесторов.

Кроме того, поддержку золоту как активу-"убежищу" оказывают слабые статданные по США. Объем розничных продаж в стране в феврале снизился на 3%, максимальными темпами с апреля 2020 года, по сравнению с январем при прогнозе снижения только на 0,5%. В том же периоде объем промышленного производства в феврале упал на 2,2% к предыдущему месяцу при прогнозе роста на 0,6%. Это первое снижение с сентября 2020 года.

В то же время, инвесторы продолжают ожидать итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В среду регулятор огласит решение по ставке и обнародует макроэкономические прогнозы. Аналитики ожидают, что ФРС сохранит ставку на уровне в 0-0,25% годовых. С особым вниманием трейдеры будут ждать комментариев регулятора по поводу возможного роста инфляции в стране из-за готовящегося принятия в США пакета экономических стимулов. Золото рассматривается как средство защиты от инфляции, которая может возникнуть в результате дополнительных больших вливаний денег в экономику.