МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций продолжил обновление максимумов

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,46%, до 7,76 доллара, "Новатэка" — на 0,66%, до 210,4 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,36%, до 88,3 доллара, "Газпрома" — подешевели на 0,43%, до 6,43 доллара, а "Газпром нефти" — не изменились в цене, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 26,1 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 4,32%, до 31,48 доллара, "Северстали" — увеличилась на 0,56%, до 19,58 доллара, расписки НЛМК подорожали на 0,34%, до 29,58 доллара.

Расписки ВТБ увеличились в стоимости на 0,3%, до 1,01 доллара, Сбербанка — на 1%, до 16,18 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 5,28%, до 61,8 долларов.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 0,41%, до 9,74 доллара, "Магнита" — снизилась на 0,86%, до 14,96 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 0,99%, до 3,56 доллара.