МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций несколько снижается по основным индексам в начале торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль в начале торгов немного снижается на дешевеющей нефти

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск среды снижался на 0,24% — до 3581,23 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,51% — до 1544,85 пункта.

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,48% — до 68,72 доллара за баррель.