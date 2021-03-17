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https://1prime.ru/Financial_market/20210317/833249384.html
Российский рынок акций умеренно снижается в начале торгов
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Российский рынок акций несколько снижается по основным индексам в начале торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск среды снижался на... ПРАЙМ, 17.03.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций несколько снижается по основным индексам в начале торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск среды снижался на 0,24% — до 3581,23 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,51% — до 1544,85 пункта.
Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,48% — до 68,72 доллара за баррель.