МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Курс рубля резко усилил снижение после высказываний президента США Джо Байдена: доллар подскакивал до 74 рублей, евро — чуть выше 88 рублей, следует из данных Мосбиржи. Продавать или покупать. Что делать с дешевеющей валютой

Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что президент России Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в выборы в США в 2020 году.

Преодолев "круглые" отметки, затем рубль несколько отступил от минимумов дня. По состоянию на 14.37 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 85 копеек — до 73,7 рубля, курс евро — на 93 копейки, до 87,68 рубля.