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Рубль усилил снижение после высказываний Байдена
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Курс рубля резко усилил снижение после высказываний президента США Джо Байдена: доллар подскакивал до 74 рублей, евро — чуть выше 88 рублей, следует из данных Мосбиржи. Байден... ПРАЙМ, 17.03.2021
рубль, евро, доллар, валюта, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Курс рубля резко усилил снижение после высказываний президента США Джо Байдена: доллар подскакивал до 74 рублей, евро — чуть выше 88 рублей, следует из данных Мосбиржи.
Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что президент России Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в выборы в США в 2020 году.
Преодолев "круглые" отметки, затем рубль несколько отступил от минимумов дня. По состоянию на 14.37 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 85 копеек — до 73,7 рубля, курс евро — на 93 копейки, до 87,68 рубля.