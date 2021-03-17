МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Российский топливный союз (РТС, объединяет независимые АЗС) в понедельник направил вице-премьеру РФ Александру Новаку письмо, в котором предложил повысить норматив продаж бензина на бирже до 15% с действующих 11%. Соответствующее письмо президента РТС Евгения Аркуши есть в распоряжении РИА Новости. Кремль высказался о возможных скачках цен на топливо

"Просим рассмотреть возможность внесения изменений в совместный приказ ФАС России и Минэнерго России, устанавливающий для доминирующих компаний норматив минимальных продаж автомобильных бензинов на уровне 15% от объемов производства", — говорится в письме. Представитель Новака подтвердил РИА Новости получение письма, отметив, что вопрос находится в проработке.

Минэнерго и ФАС России приняли совместный приказ, которым с марта повысили норматив продаж бензина на бирже: до 11% от месячного объема производства с 10%. Однако в РТС отметили, что это почти вдвое ниже фактических продаж бензина на бирже, что "не оказало существенного влияния на устойчивость ценовых биржевых индикаторов в зависимости от снижения совокупной доли продаж доминирующими компаниями".

РТС напоминает, что по итогам 2020 года через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ) было реализовано 8,205 миллиона тонн бензина, или 21,4% от общего объема его производства в стране при нормативе в 11%. Минэнерго опровергло возможность повторения топливного кризиса

Доля доминирующих нефтяных компаний в общем объеме продаж бензина составила 89,3%, при этом доля только "Роснефти" среди этих компаний — 51%. По словам президента РТС, таким образом на компанию ложится очень высокая социальная нагрузка по обеспечению топливом внутреннего рынка. А учитывая, что остальные доминирующие компании реализуют бензин на бирже в объемах, близким к нормативу, даже незначительное снижение объемов продаж ведущей компании влияет на рост биржевых индикаторов.

"Перераспределение социальной нагрузки с одной компании на все доминирующие компании позволит придать большую устойчивость биржевым ценовым индикаторам на автомобильный бензин и, следовательно, придать их формированию системный характер", — заключили в РТС.