МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Фондовые биржи США преимущественно снижаются в среду после выхода статистики по стране, инвесторы также ожидают публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. США расширяют торговые санкции против России

По состоянию на 16.38 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,1%, до 32859,69 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 1,31%, до 13294,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,51%, до 3942,61 пункта.

Давление на индексы оказывает статистика, оказавшаяся хуже прогнозов. Так, количество новых домов в США, строительство которых было начато в феврале, упало на 10,3% по сравнению с пересмотренным показателем января и составило 1,421 миллиона. При этом показатель за отчетный месяц в стране снизился до минимума с сентября 2020 года, когда показатель достигал 1,437 миллиона новостроек.

Основное внимание участников торгов в среду будет направлено на итоги мартовского двухневного заседания Федрезерва. Эксперты ожидают, что регулятор сохранит базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений программу выкупа активов. При этом в центре внимания рынков будут прогнозы ФРС по базовой ставке.

Главный инвестиционный директор Exencial Wealth Advisors Тим Кортни (Tim Courtney) сказал газете Wall Street Journal, что на данный момент рынки "убежали настолько далеко, насколько могли" на ожиданиях восстановления экономики в 2021 году, и теперь все внимание будет обращено на сохранение и повышение процентных ставок центробанков.