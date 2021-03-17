МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций теряет порядка 2-3,5% по основным индексам после заявлений президента США Джо Байдена и открытия торгов на американском рынке акций, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Рубль усилил снижение после высказываний Байдена

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.05 мск снижался на 2,24%, до 3509,53 пунктов, долларовый индекс РТС — на 3,49%, до 1498,63 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 94 копейки, до 73,79 рубля, курс евро — на 1,09 рубля, до 87,84 рублей.

Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,7% — до 67,91 доллара за баррель.

РЫНОК ПРОСЕЛ, НО НЕ ОБВАЛИЛСЯ

Российский рынок акций с утра снижался на фоне ухудшения настроений на международных рынках из-за опасений международных инвесторов перед заседанием ФРС США. США расширяют торговые санкции против России

Заявления президента США Джо Байдена в интервью телеканалу ABC, что президент России Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы усилили темпы снижения рынка, но не обвалили его.

После заявлений индекс Мосбиржи приблизился к "круглой" зоне в 3500 пунктов, а РТС ушел под отметку в 1500 пунктов на фоне заметного ослабления рубля.

"Резкий тон высказываний США в адрес России и президента Владимира Путина в целом уже стал привычным. На данный момент США, однако, в основном ограничиваются точечными санкциями против РФ, что позволило фондовому рынку и рублю чувствовать себя достаточно стабильно", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Несмотря на реакцию рынка и очередное подтверждение того, что риторика Байдена относительно Кремля остается достаточно жесткой, этот новостной поток не меняет нашего взгляда на возможные санкции, связанные с вмешательством в выборы. Ожидаем, что рынок постепенно восстановится после первичной реакции", — считает Софья Донец из "Ренессанс Капитала". Эксперт объяснил снижение рубля после заявлений Байдена

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

На старте торгов в лидерах падения оказались акции "Русала", которые краткосрочно теряли 2,5% к уровню предыдущего закрытия на фоне публикации данных по МСФО за 2020 год. К текущему моменту акции компании снижаются на 1,07%.

Акции нефтегазового сектора снижаются до 3,47%, банковского – до 3,2%.

Также в лидерах снижения изрядно перегретые акции ТМК (-3,79%), а также акции "Яндекса" (-2,9%), ММК (-2,4%), "Распадской" (-2,07%), "Алросы" (-1,86%).

При этом в лидерах роста – низколиквидные акции "Русской аквакультуры" (5,74%), "Белуги" (4,82%), а также бумаги ритейлеров "Ленты" (3,98%), X5 (2,65%) и "Магнита" (2,07%).

ПРОГНОЗЫ

Рынок ожидает итогов сессии ФРС, сохранение ее текущей политики поддержки спроса в итоге будет позитивно воспринято игроками, считает Александр Осин из "Фридом Финанс". Рубль не отреагировал на сообщения о новых антироссийских санкциях США

Эксперт полагает, что реакция рынка на заявления Байдена будет краткосрочной.

С его точки зрения, индекс Мосбиржи до конца торгов уйдет в диапазон 3520-3600 пунктов.

"Пока слова Байдена остаются лишь словами, они будут оказывать сдержанное давление на отечественные активы, а индекс Мосбиржи, наиболее вероятно, по итогам дня устоит выше отметки 3500 пунктов. В дальнейшем инвесторы будут ориентироваться на изменение новостного фона и следить за тем, последуют ли за словами конкретные действия", — в свою очередь замечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".