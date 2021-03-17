МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам замедлил темпы роста в среду вечером после публикации статистики по США, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет более чем на 1% на данных о запасах в США

По состоянию на 17.56 мск курс евро к доллару рос до 1,1908 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1900 доллара. Курс доллара к иене рос до 109,2 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,98 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 91,92 пункта. До выхода статистики индекс доллара находился на отметке в 91,99 пункта.

На снижение темпов роста курса доллара повлияла американская статистика, оказавшаяся хуже прогнозов. Так, количество новых домов в США, строительство которых было начато в феврале, упало на 10,3% по сравнению с пересмотренным показателем января и составило 1,421 миллиона. Кроме того, показатель за отчетный месяц в стране снизился до минимума с сентября 2020 года.

Основным событием среды для рынков станет публикация итогов двухдневного мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты прогнозируют, что ФРС сохранит базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых и оставит без изменений программу выкупа активов. Инвесторы также будут ждать от регулятора публикации новых экономических прогнозов.

Аналитики ING считают, что Федрезерв может сигнализировать о том, что он ожидает повышения процентных ставок раньше, чем говорилось ранее. Это, в свою очередь, приведет к росту курса доллара.

"Это, вероятно, поднимет доллар, потенциал роста которого в противном случае будет ограничен, если не будет отклонений от нынешней "ультра-голубиной" позиции", — приводит мнение аналитиков газета Wall Street Journal.